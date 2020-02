FC Barcelone : Setién, un allié redoutable pour Messi face au Real Madrid

true

Lionel Messi veut remporter une nouvelle Ligue des champions. La semaine dernière, l’attaquant du FC Barcelone a de nouveau fait savoir que la compétitivité de son équipe en C1 serait une condition pour prolonger son aventure en Catalogne.

Pour ce faire, « La Pulga » veut que ses dirigeants mettent sur pied une équipe suffisamment armée pour répondre à cet objectif. « Leo est très heureux ici. C’est sa maison. Si le club fait ce qu’il doit faire, c’est-à-dire mettre sur pied une équipe compétitive, ce sera spectaculaire pour lui et il restera ici toute sa vie, a fait savoir Luis Suarez à la RAC1. Il l’a déjà dit. Je pense que le club a compris le message. Il serait normal qu’ils souhaitent que le meilleur joueur du monde, dans l’histoire du club, continue à ce niveau et ici à Barcelone. J’espère que Leo restera. » En attendant le dénouement de ce dossier épineux, Messi a rendez-vous dimanche au Bernabeu contre le Real Madrid (21h).

Setién sait maîtriser Zidane et le Real Madrid

Surveillé comme le lait sur le feu, l’attaquant argentin pourra compter sur Quique Setién pour déjouer les plans de Zinédine Zidane. ZZ n’a en effet remporté que deux duels en six confrontations avec le nouveau coach du Barça. Le bilan est équilibré : deux victoires pour le Marseillais, deux victoires pour l’Espagnol et deux matchs nuls. Au-delà de ce duel, Setién a aussi souvent su briller contre le Real Madrid. En deux visites au Bernabeu avec le Betis Séville, l’intéressé s’est imposé à deux reprises en marquant trois buts et en rendant deux clean-sheets (1-0 et 2-0).