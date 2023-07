FC Barcelone : Shakira et Lewis Hamilton s’offre leur premier selfie d’amour

Cupidon a tiré sa dernière flèche du côté de Londres. Présente dans la capitale anglaise pour enregistrer le dernier titre de son nouvel album, Shakira a été vue en charmante compagnie... au bras de Lewis Hamilton. Les deux tourtereaux ont même été vus ensemble dans bar où les stars se succèdent, le Tape London. Si la chanteuse colombienne a quitté l’établissement vers 3h30 du matin, le pilote britannique l’a imitée sur le coup des 6h pour faire diversion.

Grillés par des paparazzis, ils ont finalement pris le contrepied pour faire un selfie tous les deux ! « Le premier selfie de Shakira avec Lewis Hamilton a filtré, peut-on ainsi lire sur Twitter. Cette semaine, Shakira a passé du temps avec lui à Londres tout en enregistrant de la musique pour son nouvel album. Incontestablement le couple de l'année. »

Pour résumer

Alors que les rumeurs se font de plus en plus insistantes au sujet d’une possible romance, la chanteuse Shakira et le pilote Lewis Hamilton ont pris la pose du côté de Londres. Sur Twitter, on parle déjà du couple de l'année 2023 !