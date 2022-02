FC Barcelone : sommet pour Dembélé avant Aubayemang, Endrick se déclare au Real Madrid

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

MARCA : « J’ai beaucoup d’affection pour le Real Madrid »

Pisté par le Real Madrid et le Stade Rennais, même si Bruno Genesio a récemment rigolé de la rumeur, Endrick a déclaré sa flamme à la Casa Blanca. « J’ai beaucoup d’affection pour le Real Madrid, a-t-il assuré dans Marca. Je m’identifie à Mbappé avec mes qualités et je soutiens Vinicius en le remerciant pour le maillot qu’il m’a offert. »

AS : « Ce n’est pas terminé»

As donne encore la vedette à Rafael Nadal, vainqueur dimanche en Australie de son 21e titre du Grand Chelem. Par ailleurs, on apprend que le FC Barcelone devrait officialiser l’arrivée en prêt de Pierre-Emerick Aubameyang dans la journée et qu’un sommet est prévu pour l’avenir d’Ousmane Dembélé.

MUNDO DEPORTIVO : « Aubameyang Blaugrana »

Mundo Deportivo confirme l’accord trouvé entre Arsenal et le Barça au sujet d’Aubameyang, qui arriverait en prêt pour un an et demi. L’ancien attaquant de l’ASSE a consenti de gros efforts sur le plan salarial. Dembélé n’a pas trouvé d’issue positive malgré des discussions avec le PSG, Tottenham et Chelsea.

SPORT : « Recruté »

Sport confirme la signature imminente d’Aubameyang au FC Barcelone. De son côté, Dembélé n’a pas trouvé d’issue positive malgré des discussions avec le PSG, Tottenham et Chelsea. Xavi aimerait le faire jouer plutôt que de laisser en tribunes avant son départ attendu en juin.

