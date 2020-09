FC Barcelone : un joueur de Zidane serait l’égal de Messi au Real Madrid !

Lionel Messi est enfin de retour au FC Barcelone ! Lundi, l’attaquant argentin (33 ans) a été le premier à arriver au centre d’entraînement pour sa reprise, plusieurs jours après avoir mis son départ dans la balance. Si l’intéressé est arrivé une heure et demi avant le début de la séance d’entraînement, c’est pour avoir un tête-à-tête avec le nouvel entraîneur du FC Barcelone.

Celui-ci a bien eu lieu. Au cours de ce dernier, le technicien néerlandais aurait mis la pression à « La Pulga » en lui expliquant qu’il attendait de lui qu’il soit pleinement impliqué dans son projet. Et qu’il n’accepterait pas de lui qu’il soit à 90%. Les deux hommes doivent se revoir aujourd’hui pour une double session.

« Le Real Madrid a un joueur du même niveau que Messi : Eden Hazard. »

En attendant, Samuel Eto’o a confié toute son émotion de voir son grand ami rester au Barça. « Mon fils Messi est resté et j’en suis heureux, a-t-il déclaré dans AS. Le Barça va être le prochain champion mais le cœur de cette équipe nécessite plus de joueurs du style blaugrana, et qu’ils soient tiki-taka, pas box-to-box. J’aimerais aussi revoir Busquets à son meilleur niveau. Quand c’est le cas, cette équipe gagne toujours des titres. »

Invité à commenter la concurrence du Real Madrid, l’attaquant camerounais ne s’est pas débiné. « Eux, il ont un joueur qui est du même niveau que Messi : Eden Hazard. »