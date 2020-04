FC Barcelone : un joueur du Real Madrid rêve de Messi

true

Recruté l’été dernier par le Real Madrid, Takefusa Kubo (18 ans) l’avoue sans détour : son idole se nomme Lionel Messi, star du club rival du FC Barcelone.

Takefusa Kubo n’est pas encore très connu en Espagne. Arrivé au Real Madrid l’été dernier, le jeune attaquant japonais se fait discret depuis et a été prêté au Real Majorque pour se faire les dents cette saison. À 18 ans, l’ailier droit a encore tout le temps avant de percer au Real Madrid mais il faudrait déjà qu’il apprenne certains codes avant de penser à y parvenir.

Comme celui de ne pas jamais évoquer le FC Barcelone et encore moins envoyer des fleurs au rival honni Lionel Messi (32 ans). Kubo (18 ans) assume pourtant sa pensée : son idole est bel et bien l’attaquant argentin du Barça. Il s’agit même de sa principale source d’inspiration.

Kubo s’identifie pleinement à Messi

« Je ne le connais pas en personne mais il est une référence pour beaucoup de jeunes qui veulent devenir joueurs professionnels, assure le Japonais dans le quotidien madrilène AS. Il inspire aussi les joueurs déjà établis… Quand j’étais petit, je le regardais à la télévision. C’est un joueur immense. C’est une référence pour moi et pour beaucoup de gauchers qui ne sont pas très grands en taille et dont les caractéristiques principales sont le dribble et le maniement du ballon. En ce sens, Messi est au-dessus de tous les autres. »