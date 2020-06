FC Barcelone : un joueur improbable du Real Madrid se prend pour Lionel Messi !

La Liga a repris ses droits. Jeudi, le FC Séville a lancé le plan de reprise du championnat espagnol en remportant le derby contre le Betis (2-0). Le club andalou a mis un coup de pression au Real Madrid, qui pointe à six longueurs devant lui au classement.

Les Merengue recevront Eibar dimanche à domicile (19h30) avec l’obligation de s’imposer s’ils veulent reprendre leurs aises sur le FC Séville et ne pas perdre le contact avec le FC Barcelone, leader avec deux unités d’avance avant le déplacement du jour à Majorque (22h). Cette rencontre n’aura rien d’une visite touristique pour la bande à Lionel Messi, qui va croiser la route de Take Kubo.

Prêté par le Real Madrid au Real Majorque, l’attaquant japonais (18 ans) réalise une saison très honorable et a même déjà pu faire remarquer ses grandes qualités de percussion et de dribble. Alebia Analytics, basé sur les données de Wyscout, assure que Kubo a même réalisé l’exploit de se hisser au rang de Messi avec 5,4 dribbles réussis par match. Ces deux-là sont les deux joueurs les mieux placés de toute la Liga dans ce registre (pour ceux comptant plus de 1000 minutes). Un certain Nabil Fekir (5,3) pointait en 3e position… avant le derby sévillan.

