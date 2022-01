FC Barcelone : une recrue signe aujourd’hui, gros coup de pression du Real Madrid au PSG !

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

SPORT : « Recruté »

Pour Sport, il ne fait plus aucun doute qu’Adama Traoré va signer au FC Barcelone. La visite médicale de l’ailier de Wolverhampto, est même prévue aujourd’hui avec une présentation officielle programmée en début de semaine prochaine. De son côté, Alvaro Morata fait pression sur l’Atlético Madrid.

MUNDO DEPORTIVO : « Adama, OK »

Mundo Deportivo confirme le vent d’optimisme qui souffle au Barça au sujet de Traoré, qui sera prêté pour les six derniers mois de la saison. L’intérêt du Real Madrid pour Aurélien Tchouaméni est confirmé par le journal catalan avec une possible signature cet été.

AS : « Le PSG est la finale anticipée »

AS donne la parole à Thibaut Courtois, qui n’a jamais la langue dans sa poche et lance le match contre le PSG en C1. « Le choc contre le PSG est la finale anticipée, a-t-il déclaré. Gagner la Ligue des champions est un grand rêve mais pas une obsession. Mbappé et Haaland ? Ce sont deux cracks, il vaut mieux les avoir avec que contre soi. »

MARCA : « Échec aux cheikhs »

Marca tente un jeu de mots pour évoquer l’apport du nouveau Bernabeu au Real Madrid, de l’ordre de 400 millions d’euros ! Ce bonus, signé par Legends pour les 25 prochaines années, permettrait au club espagnol de rivaliser avec l’émir du PSG en terme financier.

