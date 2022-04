FC Barcelone : une tête brûlée du Real Madrid cartonne Xavi et Laporta !

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

La mèche de cheveux de Guti éparpillée sur son front est toujours là, bien présente. De même que son verbe fleuri. Connu pour ses saillies orales aussi bien que pour ses arabesques enflammant le Bernabeu à l’époque des Galactiques, le fantasque espagnol à la crinière dorée est désormais l’invité régulier de l’émission El Chiringuito. Et il n’a rien changé à ses petites habitudes.

Défenseur invétéré de la Casa Blanca, Guti est donc forcément par nature « anti-culé » et l’a encore démontré en taillant le projet monté par Joan Laporta et Xavi depuis 2021. « Laporta est le grand problème du Barça, a-t-il analysé sur le plateau du programme ibérique. On peut déjà voir qu’il n’a pas tenu toutes ses promesses. »

Si le président du FC Barcelone est clairement dans le collimateur, Guti a aussi réservé un peu de sa verve légendaire à son entraîneur, coupable d’avoir mystifié les concurrents aux intentions insipides sur l’autel du soi-disant beau jeu. « Dire dans un grand club qu’il te plaît de gagner en jouant bien est très facile mais un vrai grand entraîneur est celui qui est capable d’adapter ses concepts à son effectif. » À bon entendeur...

