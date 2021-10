FC Barcelone : Xavi arrive en urgence, des nouvelles d’Agüero, 2 coups durs au Real Madrid

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

MARCA : « De quelle planète viens-tu ? »

Marca tente un jeu de mots avec Vinicius Junior pour mettre en avant son doublé lumineux d'hier à Elche (2-1). Le Real Madrid compte néanmoins deux coups durs avec les blessures de Rodrygo et Mariano Diaz. Auteur d’un bon retour, l’ancien attaquant de l’OL devra même se faire opérer du nez !

AS : « Vinicius MVP »

AS consacre également le héros du Real Madrid hier à Elche en demandant déjà le titre de MVP ! « Je n’ai rien fait de spécial avec lui. Je lui ai simplement redonné confiance en lui », assure Carlo Ancelotti pour justifier le début de saison canon de l’ailier brésilien.

SPORT : « Xavi, ne tarde pas ! »

SPORT en appelle à l’arrivée urgente de Xabi au chevet du FC Barcelone, où Sergi Barjuan a pris un point au Camp Nou pour sa grande première sur le banc contre Alavés (1-1). « L’arrivée de Xavi est présentée comme plus nécessaire que jamais pour change le cap d’une équipe sans âme », analyse le journal catalan. Son arrivée serait prévue jeudi.

MUNDO DEPORTIVO : « Déconfits »

Mundo Deportivo n’est pas plus tendre avec le niveau actuel des joueurs du FC Barcelone mais s’intéresse de plus près à la santé de Sergio Agüero. Après s’être allongé au sol en plein match, l’attaquant argentin a été transporté à l’hôpital. Diagnostic : gêne thoracique et petite tachycardie. Ce matin, « El Kun » est toujours sous observation mais ses jours ne sont pas en danger.