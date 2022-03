FC Barcelone : Xavi menaçant, Haaland lui réclame une faveur, Benzema plane au Real Madrid

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

MUNDO DEPORTIVO : « Finale à Istanbul »

Le journal catalan revient sur le match nul entre le FC Barcelone et Galatasaray hier en 8es de finale aller de la Ligue Europa au Camp Nou (0-0). Tout se jouera la semaine prochaine en Turquie mais, déjà, Xavi est remonté. « Je m’en vais sur une mauvaise sensation, a-t-il pesté en conférence de presse. Nous avons été lourds, surtout en première mi-temps. » Le PSG, lui, est assis sur un volcan à cause de la remontada.

AS : « Benzema est déjà éternel »

Le quotidien madrilène se frotte encore les mains devant la remontada du Real Madrid face au PSG en 8es de finale de la Ligue des champions mercredi au Bernabeu (0-1, 3-1). Karim Benzema est pris en légende, lui qui compte déjà 309 buts sous le maillot merengue après son triplé lors du dernier match.

MARCA : « Le coup de pouce qui manquait à Mbappé ? »

Marca revient sur la remontada et tente d’éclaircir l’avenir de Kylian Mbappé (23 ans). Selon le quotidien madrilène, cette piteuse élimination pourrait être décisive dans son choix de quitter le PSG pour signer au Real Madrid cet été.

SPORT : « Coup de frein »

Sport parle de « coup de frein » pour qualifier le match nul du Barça contre Galatasaray, face à qui les Blaugrana pouvaient enchaîner un 5e succès. Selon Dario Montero, Xavi était bel et bien furax à la pause et a menacé ses joueurs : « Celui qui n’a pas envie de jouer, qu’il le dise maintenant ! » On apprend par ailleurs qu’Erling Haaland demanderait un contrat court au FC Barcelone.

