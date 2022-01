FC Barcelone : Xavi met ses menaces à Dembélé à exécution, Simeone sur la sellette

Zapping But! Football Club Mercato Expres

SPORT : « Coup de Coupe »

Sport mise sur le FC Barcelone ce soir en 8es de finale de la Coupe du Roi face à l’Athletic Bilbao (21h30). Pour ce faire, les médias espagnols assurent que Xavi n’amènera pas Ousmane Dembélé au Pays Basque pour lui faire payer sa non prolongation. Cela s'est vérifié... Mateu Alemany a même exigé son départ avant le 31 janvier !

MUNDO DEPORTIVO : « Coupe avec ultimatum »

Mundo Deportivo confirme la décision radicale de Xavi de ne pas convoquer Dembélé pour le déplacement périlleux à Bilbao. De son côté, le Real Madrid devra batailler à Elche sans Karim Benzema ni Thibaut Courtois.

AS : « Il touche le fond »

As n’épargne pas l’Atlético Madrid après son élimination hier en 8es de finale de la Coupe du Roi par la Real Sociedad (0-2). Diego Simeone est clairement sur la sellette après cette nouvelle désillusion. Mauricio Pochettino est cité pour le remplacer au pied levé.

MARCA : « Un Atlético sans âme »

La défaite des Colchoneros fait également les choix gras de Marca, qui s’inquiète de plus en plus pour l’avenir de Simeone sur le banc madrilène. On apprend également que le bus de l’Atlético a été attaqué hier à San Sébastien. Après la polémique lors du derby sévillan, le foot espagnol va mal.