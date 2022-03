FC Barcelone : Xavi se moque du Real Madrid, Ancelotti tend l’autre joue

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

AS : « Nuit noire »

As revient sur la débâcle du Real Madrid hier au Bernabeu contre le FC Barcelone (0-4). Carlo Ancelotti a fait son mea culpa en conférence de presse après son essai tactique désastreux de placer Luka Modric en faux 9. « C'est ma faute et je n'ai aucun problème à le dire, a-t-il martelé. On a été méconnaissables. Barcelone a été meilleur que nous. Je suis désolé pour les fans. Tout s'est mal passé. En seconde mi-temps on a changé des choses mais ça n'a pas marché non plus. C'est dur parce que c'est un Clasico. On a perdu une bataille. Nous sommes très tristes mais nous avons toujours un avantage sur Séville. Il faut être calme et serein, récupérer les blessés. On n'a pas besoin de faire tout un drame avec ce match. »

SPORT : « Enchantés de recommencer à gagner »

Sport se frotte les mains du récital du FC Barcelone hier à Madrid où tout ce qu’a entrepris Xavi a fonctionné. L’entraîneur blaugrana s’est du coup permis de se payer le grand rival merengue. « C'est une journée agréable pour les fans de Barcelone. On aurait même pu marquer plus de buts. On s'attendait à ce que ce soit plus difficile, a-t-il ironisé en conférence de presse. On ne s'attendait pas à être aussi supérieurs dans leur stade, chez eux. Ils ont même eu une semaine de repos et nous sommes arrivés de Turquie vendredi. Nous avons joué un match spectaculaire et je repars très satisfait. On a été de loin supérieurs à Madrid, dans le jeu comme dans le résultat et nous partons avec une immense satisfaction et un grand sourire. »

MARCA : « Une claque de celles qui font mal »

Marca égratigne le Real Madrid après la « claque » reçue dans le Clasico et n’épargne pas Ancelotti, défaillant dans son approche tactique sans Karim Benzema dans le onze de départ. La prestation lumineuse de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé, est mise en avant côté Barça.

MUNDO DEPORTIVO : « Petite secousse »

Le journal catalan parle de « petite secousse » pour qualifier la claque administrée par le FC Barcelone au Real Madrid. « Le Barça est revenu, son exhibition à Madrid en est la preuve, savoure Mundo Deportivo. L’humiliation fut absolue, avec une domination totale, et met fin à une série noire de trois ans. »

Voici la revue de presse espagnole en date du lundi 21 mars 2022

