FC Barcelone : Xavi va relancer un crack, une révélation du Mondial rêve du Real Madrid

MARCA : « Quelle folie, les gars ! »

Cinq millions de personnes sont venues célébrer le titre de champion du monde de l’Argentine dans les rues de Buenos Aires. La folie était telle que la délégation de l’Albiceleste a dû être évacuée par hélicoptère ! De son côté, Josko Gvardiol rêve de porter le maillot du Real Madrid.

MUNDO DEPORTIVO : « Délire et chaos »

La foule argentine en délire est également mise en avant par Mundo Deportivo, qui s’inquiète toutefois du service sécurité déployé autour de Lionel Messi et consorts. « Si personne ne vient, il ne passera rien », a expliqué Xavi au sujet du mercato sans doute blanc du FC Barcelone cet hiver.

SPORT : « Xavi veut la Liga »

L’entraîneur du FC Barcelone fait la Une du jour chez Sport et assume pleinement son objectif de remporter la Liga au nez et à la barbe du Real Madrid... tout en mettant un coup de pression à Ansu Fati : « La Liga nous donnerait de la stabilité. Ansu sera plus important à partir de maintenant. Il doit être clé dans les six prochains mois. »

AS : « Une année merveilleuse »

As a tenu sa cérémonie des récompenses pas plus tard qu’hier soir. Le tennisman Rafael Nadal s’est notamment distingué.