Champions League : FC Barcelone – SSC Napoli, la compo catalane (avec Griezmann)

Pour le 8e de finale retour de C1 contre le SSC Napoli (1-1 à l’aller), l’entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién, a titularisé Antoine Griezmann.

Le FC Barcelone joue sa saison ce soir ! Eliminé en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne par l’Atlético Madrid, devancé par le Real en Liga, éliminé de la Copa del Rey par l’Athletic Bilbao, les Catalans n’ont plus que la Champions League pour sauver un exercice 2019/20 bien terne.

Au menu du soir, un Napoli qu’ils avaient tenu en échec au San Paolo (1-1) à l’aller, avant la pandémie. Mais les Azzurri étaient alors au plus mal alors que depuis, ils ont remporté la Coppa Italia. Et le FC Barcelone, lui, doute de plus en plus des qualités d’un Quique Setién pour le mener au bout en C1. Pour le match de ce soir, le technicien a sorti son onze de gala, alignant Antoine Griezmann aux côtés de Luis Suarez et Lionel Messi.

FCB : Ter Stegen – Semedo, Piqué, Lenglet, Alba – Roberto, Rakitic, De Jong – Messi, Suarez, Griezmann.