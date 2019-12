FC Barcelone – Alaves (4-1) : la MSG en démonstration… L’analyse du succès du Barça

true

Restant sur deux matchs nuls, le FC Barcelone a renoué avec le succès en battant le modeste Deportivo Alaves (4-1) au Camp Nou. Ce qu’il faut retenir.

Le Barça file vers le titre de Champion d’automne

En tête du fait de son goal-average (+26 contre +21), le Barça devrait passer la 18e journée de Liga au chaud à moins d’un gros carton du Real Madrid demain soir. Un succès large qui va redonner aux hommes d’Ernesto Valverde avant de profiter de quelques jours de repos. Le titre de Champion d’automne est à portée même si le dernier match de la phase aller ne se jouera qu’après les fêtes.

Luis Suarez et la MSG ont brillé

Face à Alaves, la MSG était à la fête. Auteur du centre sur le très joli but d’Antoine Griezmann (14e), Luis Suarez a idéalement servi Arturo Vidal pour le 2-0 (45e+1) puis Lionel Messi (69e) avant d’inscrire le but du 4-1 sur penalty (74e). Son 10e but de la saison. Assurément l’homme du match devant un Messi auteur de son 13e but en Liga et seul en tête au classement du Pichichi. L’ultime grosse satisfaction est de voir la greffe de « Griezi » (auteur de l’ouverture du score et d’un autre but hors-jeu) continuer de prendre…

Défensivement, ce Barça inquiète toujours autant

Cette saison, les Blaugranas concèdent beaucoup trop de buts. En Liga, les coéquipiers de Gérard Piqué en concèdent plus d’un par match (21 en 18 rencontres). La réalisation d’Alaves en est d’ailleurs l’illustration. Certes, Pere Pons – le buteur – place un joli coup de casque sur lequel Marc-André Ter Stegen ne peut rien mais tout le monde est à l’arrêt dans la surface de réparation et, à droite, le latéral blaugrana (Sergi Roberto) ne cherche même pas à empêcher Oscar Duarte de centrer. Que d’attentisme…