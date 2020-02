FC Barcelone : après Dembélé, Lionel Messi s’est blessé lui aussi !

true

On commence un peu mieux à comprendre pourquoi Ernesto Valverde n’a fait aucune difficulté pour quitter le FC Barcelone le mois dernier. Hier, la maison blaugrana a pris feu en un rien de temps. Entre la blessure d’Ousmane Dembélé, les déclarations musclées d’Éric Abidal et la réponse salée de Lionel Messi à son directeur sportif, plus personne ne peut occulter la situation de crise.

Abidal débarqué ce mercredi ?

La RAC1, généralement bien informée, croit savoir que Josep Maria Bartomeu est rentré d’urgence d’un voyage afin de tenir une réunion de crise qui pourrait conduire à l’éviction d’Abidal. En attendant, une information essentielle est passée au second plan avec toutes ces affaires : Messi est blessé ! AS confirme la bombe lâchée par ESPN mardi en affirmant que l’attaquant argentin est touché à la jambe gauche.

Messi touché contre Levante

Cette douleur, ressentie face à Levante, fait craindre une fatigue musculaire de l’Argentin (32 ans). En principe, cela ne devrait pas l’empêcher de jouer contre l’Athletic Bilbao jeudi en quarts de finale de la Coupe du Roi à San Mames. L’inquiétude reste de mise. « Sans Luis Suarez et Dembélé, une absence de Messi aurait des conséquences quasi dramatiques pour le Barça », souligne le journaliste Juan Jimenez. Sans parler de son avenir désormais en suspens.