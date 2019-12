FC Barcelone : attaqué par Arturo Vidal, le Barça réagit !

true

Surpris d’avoir été trainé en justice par Arturo Vidal, le FC Barcelone a répondu à son milieu de terrain chilien.

Comme nous vous le relayions ce matin, Arturo Vidal (32 ans) a trainé le FC Barcelone en justice, réclamant le versement d’une prime de 2,4 M€ non payée lors de l’exercice 2018-2019. Une bombe médiatique sur lequel le club catalan a été dans l’obligation de communiquer ce jour.

Selon Mundo Deportivo, média proche de l’entité Barça, le club a pris cette manœuvre comme une tentative pataude du Chilien de forcer son départ. Surpris par la demande de Vidal et estimant qu’il ne devait pas un euro de plus à son joueur, le FC Barcelone plaide la « méconnaissance » par l’ancien joueur du Bayern Munich des nombreuses clauses de son contrat signé à l’été 2018.

Le FC Barcelone dénonce une manœuvre de Mercato

D’après le Barça, Arturo Vidal – qui a quand même perçu 1,6 M€ de primes – ne devait pas toucher davantage puisqu’il n’a pas joué 60% des matches officiels disputés par les Blaugranas. Alors que le milieu de terrain chilien ne s’était pas plaint de ce souci, le club catalan s’étonne de l’empressement du joueur à saisir toutes les instances possibles et imaginables à quelques heures de l’ouverture du Mercato d’hiver 2020.

« Les actes de M. Vidal eux-mêmes démontrent qu’il a accepté pacifiquement le paiement tel que convenu par les parties, et seulement maintenant, pour des raisons que nous ne connaissons pas et qui peuvent expliquer le contexte susmentionné, cet intérêt apparaît soudainement », déplore le FC Barcelone, lequel penche pour une réaction de l’entourage du joueur après avoir repoussé les avances de l’Inter Milan quelques jours plus tôt. Le club lombard avait offert 12 M€ pour l’ancien joueur de la Juve. Proposition balayée les dirigeants…