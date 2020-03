FC Barcelone : Bartomeu prend la défense de Lionel Messi

false

Lionel Messi a publié ce lundi un communiqué pour dire que les joueurs du FC Barcelone ont toujours été d’accord pour réduire leur salaire durant la pandémie de coronavirus. Ce que confirme son président.

Lionel Messi a dénoncé ce lundi en début d’après-midi les rumeurs médiatiques selon lesquelles certains joueurs du Barça avaient refusé de baisser leur salaire pendant la crise sanitaire. Et ce soir, son président Josep Maria Bartomeu lui a répondu, via un entretien sur le site de Sport. « Ce geste montre son attachement au club. En plus de 70 % du salaire, les joueurs mettront 2 % de plus pour pallier la différence de salaire des travailleurs du club touchés par le chômage partiel. Cette proposition est venue des capitaines. »

En réponse à Messi qui avait dit « Ça ne nous surprend pas qu’à l’intérieur même du club, certains essaient de braquer les projecteurs sur nous (les joueurs) et essaient de nous mettre la pression », Bartomeu a fait preuve de diplomatie en affirmant : « Peut-être que les joueurs ont été dérangés par des choses que des gens à l’intérieur et à l’extérieur du club ont dites, mais ils ne disposent pas de toutes les informations. Les négociations n’ont été menées que par Oscar Grau et moi-même et nous n’avons rien dit. Nous serions des administrateurs irresponsables si nous n’avions pas appliqué cette décision. La situation économique est difficile et toutes les mesures ont dû être mises en place pour protéger le club ».