FC Barcelone : Bartomeu veut couper des têtes !

true

Le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu est entré en guerre avec certains de ses proches collaborateurs.

Les médias catalans titrent sur le FC Barcelone et ses luttes internes ce jeudi. Selon Sport, le président Bartomeu a lancé une opération comparable à une purge afin de se délester d’éléments devenus encombrants. Emili Rousaud, vice-président du Barça a confirmé que Bartomeu souhaitait bien avoir sa tête. « Bartomeu m’a appelé et m’a dit qu’il voulait remanier la Junta (la direction), parce qu’il se méfie de certains dirigeants, notamment moi. Il m’a dit qu’il y a eu des propos qui ont filtré, que cela a dérangé les joueurs, et que moi, je remettais en question le travail de l’exécutif », a-t-il soutenu à la radio Cadena Ser.

D’après Sport, en plus de Rousaud, Bartomeu aurait également demandé la démission d’Enrique Tombas, le trésorier du club, Silvio Elias, porte-parole et dirigeant de l’équipe réserve, et Josep Pont, chargé du secteur commercial.