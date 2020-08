FC Barcelone – Bayern (2-8) : un milieu Munichois s’est amusé des malheurs de Messi

true

S’il était fan de Lionel Messi plus jeune, Leon Goretzka (Bayern Munich) a pris beaucoup de plaisir à le corriger hier soir…

Déchainé sur le terrain hier soir au moment de faire mordre la poussière au FC Barcelone (8-2), le Bayern Munich l’était aussi face aux micros après la rencontre. Ce fut notamment le cas du milieu de terrain Leon Goretzka (25 ans), fan autoproclamé de Lionel Messi, qui n’a eu aucun mal à humilier son héros d’enfance.

« C’était amusant en fait »

A l’issue de la rencontre, les journalistes bavarois, tout dans la provocation, lui ont demandé ce qu’il avait ressenti à faire mal à Messi et au Barça. Sa réponse au tac-o-tac est, au moins, aussi brutale que le tableau d’affichage : « Non, ça ne m’a pas fait mal. C’était amusant en fait », a expliqué l’ancien joueur de Schalke04, qui, comme beaucoup de joueurs du Bayern, était vexé de l’arrogance de certains joueurs blaugranas (Arturo Vidal en tête).

En attendant, le Bayern a surtout laissé un FC Barcelone en ruine et probablement sans entraîneur puisque Quique Setién paraît désormais condamné. Du côté de « SPORT », on disserte déjà de son remplacement. Mauricio Pochettino (libre) est le favori et le choix numéro 1. Derrière, les noms de Xavi ou encore Marcelo Gallardo circulent toujours…