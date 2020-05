FC Barcelone : ce record intouchable même pour Lionel Messi

true

Habitué à aller chercher tous des records et alors qu’il s’apprête à devenir seul le joueur à la plus grande longévité au FC Barcelone, Lionel Messi ne battra jamais Paolo Maldini.

Ce n’est pas une statistique nouvelle mais elle fait les gros titres du quotidien « SPORT » ce matin. Derrière Igor Akinfeev (CSKA Moscou) et Loïc Perrin (AS Saint-Etienne), Lionel Messi (32 ans) est le troisième joueur en activité ayant passé le plus de temps au sein d’un seul club. Arrivé au FC Barcelone à l’âge de 13 ans, la Pulga n’a jamais quitté son club de toujours, glanant de nombreux trophées et six Ballons d’Or.

Pour aller chercher Maldini, Messi devra jouer au Barça jusqu’à 44 ans

Alors que l’avenir de Messi – sous contrat jusqu’en juin 2021 – n’a jamais semblé aussi incertain, le média catalan met en avant ce « record de fidélité » dans l’histoire du Barça, lui qui s’inscrit dans la lignée de Carles Rexach et Carles Puyol, qui ont aussi passé plus de deux décennies au club.

Même si, dans ses prévisions les plus optimistes, « SPORT » espère voir encore durer Lionel Messi jusqu’à ses 36-37 ans, l’Argentin ne pourra jamais se hisser sur le podium des « one club man ». Il faut dire que Paolo Maldini (31 ans au Milan AC), Francesco Totti et Ryan Giggs (28 ans, respectivement à l’AS Roma et à Manchester United) ont placé la barre très haut…