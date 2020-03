FC Barcelone : ce reproche tactique de Messi à Setién

true

La défaite à Madrid dimanche soir (0-2) a montré que le FC Barcelone version Quique Setién était très loin du très haut niveau espéré au moment de son arrivée sur le banc. Telle qu’elle est partie, cette saison 2019/20 devrait être l’un des plus mauvais crus de l’ère Lionel Messi.

Marca a expliqué ce qui avait changé en bien depuis l’arrivée de Setién et ce qui ne fonctionnait toujours pas. Et dans cette dernière catégorie, on retrouve un grand principe de Johan Cruyff et Pep Guardiola, orfèvres du jeu barcelonais : la recherche des espaces et le déséquilibre par la passe.

Concrètement, ce que Messi peut reprocher à son entraîneur, c’est que l’immense possession de balle de l’équipe est stérile. Parce qu’à un moment, il n’y a pas un joueur qui s’engouffre dans une brèche pour désarçonner le bloc adverse. En conséquence, le jeu barcelonais est très lisible. Dimanche, le Real Madrid n’a fait que ça : il a attendu en défense avant de places des contre-attaques létales.