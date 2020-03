FC Barcelone : comme Messi, Griezmann adore le Bernabeu

true

Avant le Clasico de ce soir entre un Real Madrid au bord de la crise et un FC Barcelone qui va à peine mieux, la presse espagnole a beaucoup parlé des statistiques ahurissantes de Lionel Messi au Bernabeu. Mais celles d’Antoine Griezmann, qui devrait être associé à l’Argentin en pointe, sont pas mal non plus !

Déjà, le Français a marqué face aux Merengue lors de sept championnats d’affilée. Sachant qu’il n’y avait pas eu de but au Camp Nou au match aller, on peut donc s’attendre à le voir trouver le chemin des filets ce soir. Au total, en 29 matches, il a marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives. Pas mal, sachant qu’il était souvent dans une équipe plus faible que le Real…

En tout cas, entre Antoine Griezmann et Lionel Messi, le FC Barcelone aura deux solides arguments pour marquer et gagner ce soir face au Real Madrid. Pour rappel, s’ils s’imposent, les Blaugranas compteront cinq points d’avance sur leur dauphin. Autant dire que la Liga serait presque dans la poche…