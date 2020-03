FC Barcelone : comment Florentino Perez s’est mis sur la route entre Messi et CR7

true

Si on n’a jamais vu Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sous le même maillot, cela aurait pu arriver en 2009 au FC Barcelone.

Connu pour être le biographe de Cristiano Ronaldo, Guillem Balagué a expliqué en détail à « SPORT » les dessous de l’arrivée du Portugais au Real Madrid. Un dossier ficelé en avance par l’administration Ramon Calderon en pleine saison 2008-2009 mais qui aurait bel et bien pu capoter… pour finir par un transfert de CR7 au FC Barcelone.

Le journaliste révèle en effet une période très tendue après la révélation par « Cadena SER » de l’accord secret conclu entre Manchester United et le Real Madrid pour le transfert de Cristiano. Président par intérim de la Maison blanche en 2009, Vicente Boluda souhaitait en effet dénoncer l’accord entre le Real et les Red Devils pour le transfert du Ballon d’Or contre un chèque de 94 M€ qu’il jugeait déraisonnable économiquement.

La llamada que frustró un Barça con Messi y Cristiano. Un extracto de mi biografía de Cristiano Ronaldo para @sport https://t.co/OX3eQGC9DK@rcalderonorg — Guillem Balague (@GuillemBalague) March 29, 2020

Le Barça était prêt à dégainer son offre folle

A l’affût, le FC Barcelone avait formulé une offre de 105 M€ à Jorge Mendes alors que Manchester City prévoyait également une proposition totale pouvant atteindre les 150 M€ bonus inclus. Si Vicente Boluda semblait alors difficile à convaincre, c’est finalement un coup de fil de son (futur) rival Florentino Perez qui a empêché le Real de rater Cristiano.

A l’époque, l’actuel président du Real n’était pas encore candidat à la présidence pour l’été 2009 mais il commençait déjà à avancer ses pions, n’imaginant pas de devoir affronter un Barça avec Messi et CR7 comme duo d’attaque. Ses mots ont semble-t-il fait mouche et poussé Boluda à ne pas revenir sur l’accord négocié. On connait la suite…