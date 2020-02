FC Barcelone : comment le vestiaire a accueilli Messi après son coup de sang

true

Le capitaine du FC Barcelone Lionel Messi a signé une trêve avec son directeur sportif Éric Abidal et peut compter sur le soutien total du vestiaire blaugrana.

Le FC Barcelone a le tournis cette semaine. Alors qu’Éric Abidal comptait jouer les pompiers de service en redorant le blason du club dans une interview donnée à SPORT, il a fait tout l’inverse. En donnant trop de détails sur les raisons de l’éviction d’Ernesto Valverde, le directeur sportif du Barça a agacé Lionel Messi au plus haut point.

Tensions apaisées au FC Barcelone

Le capitaine du FC Barcelone l’a donc affiché sur les réseaux sociaux en forme de déclaration de guerre. Mercredi, les tensions se seraient apaisées. La presse catalane confirme ce jeudi que Josep Maria Bartomeu a joué les médiateurs avec succès en parlant plus de deux heures avec les deux hommes. « Messi et Abidal ont expliqué leur raisonnement à leur président et leur entente est totale, avance SPORT dans son édition du jour. Les deux hommes se sont réconciliés. »

Le vestiaire uni autour de Messi

Le journal catalan s’est aussi penché sur les retrouvailles de Messi avec ses coéquipiers. Celles-ci ont eu lieu mercredi après-midi… dans une ambiance des plus habituelles. Seule différence par rapport au quotidien lambda : l’attaquant argentin a reçu des marques de soutien de tout bord de ses partenaires. Ces derniers ont particulièrement apprécié que leur capitaine prenne leur défense après les propos musclés d’Abidal.