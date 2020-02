FC Barcelone : contrat, traitement, résultats….Ernesto Valverde rompt le silence

true

Depuis des semaines, et une clause de confidentialité n’y est sans doute pas étrangère, il s’était muré dans le silence. Lui, c’est Ernesto Valverde, renvoyé du FC Barcelone le 13 janvier dernier pour cause de mauvais résultats et remplacé par Quique Setién. L’ancien technicien du Barça n’a toutefois pas attendu les micros pour régler quelques comptes.

Pas vraiment le genre du personnage, ni dans ses habitudes. Présent au sommet international du football de Bilbao, afin d’y recevoir un prix, Valverde a surtout fait part de son bonheur d’avoir pu diriger une formation constellée d’étoiles.

« Je suis ravi d’avoir été là. »

« Tous les clubs m’ont marqué et pour moi, l’entraînement du Barça a été une chance incroyable. J’ai été joueur. Je sais quand vous allez dans un club de ce calibre ce que cela signifie à tout point de vue et je suis ravi d’avoir été là. Lorsque vous signez le contrat, vous savez que vous êtes au sommet de la popularité dans le club et à partir de là, il faut des résultats. Nous savons que l’entraîneur est responsable pour le joueur de frapper la balle et de marquer Je n’y pense pas à si j’ai été traité injustement ou non. J’évite trop réfléchir. J’ai tourné la page. Je ne regarderai pas derrière moi. »