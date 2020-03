true

La crise sanitaire du Covid-19 ayant paralysé le monde du sport, le FC Barcelone cherche des solutions pour diminuer les terribles retombées économiques que cette période d’inactivité pourrait avoir sur le club. Contrairement à la Juventus de Turin qui est parvenu à économiser pour 90 M€ de salaires, la direction du Barça ne parvient pas à trouver d’accord économique avec les joueurs de ses sections football et basket autour d’une baisse volontaire des salaires.

Le Barça pense à une tournée… au Japon

En plus de mener de front un dialogue compliqué avec Lionel Messi and Co, l’administration Bartomeu cherche d’autres leviers à activer pour faire tourner la machine à cash et permettre la survie d’un club où plus de 60% des revenus sont destinés à payer les salaires extravagants des stars de l’effectif.

D’après « AS », le FC Barcelone envisage de plus en plus la possibilité d’organiser à nouveau des tournées estivales. Disposant d’un sponsor nippon (Rakuten), les Blaugranas envisagerait notamment de se tourner vers le Japon. A l’été 2017, sur sa tournée américaine, le Barça avait généré 12 M€ de revenus pour seulement quelques matches. Bien évidemment, cela dépendra du calendrier concocté par la Liga et les instances internationales mais l’idée est creusée…