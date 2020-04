FC Barcelone – Coronavirus : Messi fait un cadeau colossal au Barça

true

A l’initiative de Lionel Messi, les capitaines du FC Barcelone devrait donner pas moins de 8,6 M€ chaque mois au Barça !

Marca a sorti les calculettes. Lionel Messi et les joueurs du FC Barcelone ont accepté de baisser leur salaire de 70% en cette période où le foot est en mode pause à cause de la crise sanitaire. Selon le quotidien catalan, ce sont Messi, Piqué, Busquets et Sergi Roberto, les quatre capitaines du Barça, qui ont été les initiateurs de ce cadeau.

Celui de Messi s’élèvera à 5 M€ par mois, 1,5 M€ pour Piqué et Busquets, et 700 000 € pour Sergi Roberto. Soit un peu plus de 8,6 M€ pour les quatre joueurs. Luis Suarez et Antoine Griezmann apporteront leur contribution, eux qui jouissent des deux plus gros salaires barcelonais derrière. Le cadeau de Griezmann est estimé à 2,1 M€ par mois.