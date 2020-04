FC Barcelone : Coutinho loin du Barça ? Rebondissement !

true

L’entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién, apprécie le milieu de terrain Philippe Coutinho. Qui, justement, appartient au club catalan.

On ne sait si Philippe Coutinho lit avec attention la presse, mais on souhaite, si tel est le cas, beaucoup de patience et de recul au milieu de terrain du FC Barcelone. Et pour cause, la situation contractuelle du Brésilien évolue chaque jour ! Lui qui était prêté cette saison au Bayern Munich n’avait guère l’intention de rentrer en Catalogne et d’y rester. En cause, une incapacité évidente à y confirmer son immense talent.

Voilà sans doute pourquoi, depuis des semaines, on annonce le joueur de retour en Premier League, à condition qu’un cador anglais y mette le prix. Mais ce qu’ont oublié certains, c’est la volonté de Quique Setién, l’entraîneur du Barça, de conserver Coutinho. Il suffit en effet de lire ses propos accordés à TV3.

« J’espère qu’il pourra être ici avec nous pour le début de la saison. »

« J’apprécie beaucoup Coutinho. C’est un grand joueur et il appartient toujours à Barcelone. J’espère qu’il pourra être ici avec nous pour le début de la saison. Je ne sais pas ce qu’il souhaite faire, je dois d’abord discuter avec lui avant de pouvoir me prononcer. Mais c’est un grand joueur, bien évidemment. »