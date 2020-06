FC Barcelone : deux dossiers chauds du Mercato s’accélèrent

C’est demain soir, sur le terrain de Majorque, que le FC Barcelone retrouve les terrains. Pour une fin de saison passionnante avec une nouvelle Liga à décrocher, le club catalan comptant deux points d’avance sur le Real Madrid. Aucune raison, pour autant, que le mercato d’été n’accapare pas les colonnes des journaux espagnols. Notamment sur deux dossiers chauds qui pourraient remplir les caisses du Barça.

En premier lieu, celui du milieu de terrain, Philippe Coutinho. Selon les informations du Mundo Deportivo, les agents du joueur doivent rencontrer la direction du FCB la semaine prochaine. Objet des discussions ? Permettre au Brésilien retourner en Premier League où son profil plait à Chelsea, Tottenham, Leicester ou Newcastle. Seule ombre au tableau, Josep Maria Bartomeu attend plusieurs dizaines de millions d’euros alors que les écuries de Premier League sont toutes touchées économiquement par le COVID-19.

Autre chantier, et non moins important, celui du Français Jean-Clair Todibo. Ce dernier ne sera pas conservé par Schalke 04, ou il était prêté depuis plusieurs mois. Selon un autre quotidien catalan, Sport en l’occurrence, Everton aurait récemment ouvert les discussions avec le Barça pour un transfert. A suivre.

Dites vous que #Todibo va revenir au Barça car #Schalke04 n’a pas levée sa clause.

Mais que derrière avec un Umtiti sur une jambe depuis 2 ans, plus au niveau, #Abidal va vendre #Todibo pour peanuts.

Welcome to the Board ! pic.twitter.com/lBi2odcbTE

— Abidal+Bartomeu=🤡🤡🤡🤡🤡 (@LeCatalan08) June 7, 2020