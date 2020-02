FC Barcelone : entre Naples et Lionel Messi, Diego Maradona a choisi

true

Plus de trente ans après son passage, il demeure une icône. Adulée à chacun de ses retours à Naples. On parle ici, et vous l’aurez sans doute compris, de Diego Maradona, la légende argentine qui a offert ses principaux titres de gloire au Napoli. Ce soir, en 8e de finale de la Ligue des Champions, le club italien accueille le FC Barcelone, d’un certain Lionel Messi, dernière icône en date du football argentin.

Et, nécessairement, il a été demandé à Maradona ce qu’il espérait du match de ce soir. Priorité à Messi ou à son ancien club. Réponse dans le quotidien italien, Il Mattino.

« L’espoir que le Napoli surprenne le Barça »

« J’espère que Messi ne fera pas un bon match contre Naples. J’aime le regarder avec l’Argentine à chaque match, c’est un joueur au talent énorme, un très bon garçon. Il doit continuer sa carrière et sa vie sachant qu’il est le meilleur footballeur d’aujourd’hui. Le match contre le Barça sera très dur. Mais j’ai l’espoir que le Napoli surprenne le Barça et soulève la foule. »