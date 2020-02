FC Barcelone : Erling Haaland détruit le Barça en Ligue des Champions

true

Si le FC Barcelone est encore en lice dans toutes les compétitions et peut toujours rêver de remporter la Ligue des Champions, l’équipe portée par Lionel Messi serait quand même bien inspirée de se réveiller rapidement. En effet, après six matches dans la compétition, le Barça et son attaque de feu sur le papier (Messi – Suarez – Griezmann) est très loin des standards attendus.

Une statistique très parlante, mise en avant par le journal croate « Sportske Novosti », dénote du malaise important qui frappe les Blaugranas. En sept matches dans la compétition, Erling Braut Haaland (19 ans) a déjà marqué plus que tout le Barça réuni (10 réalisations). Certes, les Catalans ont un match en moins – à disputer au stade San Paulo de Naples la semaine prochaine – mais ce chiffre fait quand même désordre vu le montant investi.

Décidément, l’insolence sportive du gamin de 19 ans n’a pas fini de susciter des comparaisons. Pour le Barça, celle-ci est quand même très cruelle…