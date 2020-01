FC Barcelone : Ernesto Valverde licencié dans la journée ?

true

Plus les heures passent au FC Barcelone et plus les jours d’Ernesto Valverde semblent comptés à la tête de l’équipe première. Comme nous vous le disions ce matin, sur notre site, relayant les informations du quotidien, El Mundo Deportivo, l’état-major du Barça a tenu, la nuit dernière, une très longue réunion afin d’évoquer le cas Valverde.