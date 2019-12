FC Barcelone : Griezmann « 100% intégré »… mais pas grâce à Messi

true

Antoine Griezmann serait enfin intégré dans le vestiaire du FC Barcelone. Le champion du monde peut dire merci à Luis Suarez et Ivan Rakitic, qui l’ont rapproché de Lionel Messi.

La MSG est enfin sur orbite. Le trio du FC Barcelone formé par Lionel Messi, Luis Suarez et Antoine Griezmann a trouvé ses repères et porte les Blaugrana sur le plan offensif. Si le club catalan a terminé l’année 2019 en tête de la Liga, il le doit essentiellement à son trident d’attaque, auteur de 30 buts et 16 passes décisives en championnat cette saison !

Esta es la portada de SPORT https://t.co/ItQ2OOCfDM pic.twitter.com/dYM5xRfHPI — Diario SPORT (@sport) December 23, 2019

Comment penser encore que Griezmann n’est pas intégré dans le vestiaire du FC Barcelone ? « Griezmann 100% intégré », confirme SPORT dans son édition du jour. Le journal catalan revient sur les coulisses de cette intégration et affirme que plusieurs éléments ont œuvré en ce sens.

Rakitic et Ter Stegen ont parachevé l’intégration de Griezmann

« Le clan des joueurs français, Suarez, Ivan Rakitic et Marc-André ter Stegen ont été les clés pour qu’il se sente bien au Barça », glissent nos confrères ce mardi. On peut imaginer aisément que Messi s’est rendu à l’évidence de la sympathie du champion du monde devant l’avis de tous les joueurs cités