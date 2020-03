FC Barcelone : Griezmann voit un avantage à la crise du coronavirus

true

Le champion du monde du FC Barcelone Antoine Griezmann a donné de ses nouvelles via un live tchat avec le compte officiel des Blaugranas.

A travers les multiples vidéos qu’il poste sur les réseaux sociaux, on sait qu’Antoine Griezmann a de quoi largement s’amuser chez lui : un panier de basket, des consoles de jeux, etc. De quoi largement tuer le temps pendant le confinement, même si le football lui manque beaucoup, comme il l’a expliqué au compte Twitter du FC Barcelone.

« Le confinement se passe bien. Le football me manque énormément, mais vous ne pouvez rien faire. On a le temps de jouer à beaucoup de choses, ce sera comme ça pendant encore au moins 30 jours de plus. Je ne sais pas quand la compétition reprendra, ni l’entraînement. »

🔊 @AntoGriezmann habla de varios temas durante el confinamiento. ¡Aquí lo más destacado! 👇https://t.co/uwkfeEUabh — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) March 31, 2020

Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, le champion du monde 2018 a trouvé un point positif à cette crise sanitaire qui frappe si violemment le monde, et particulièrement l’Espagne : « Je suis déçu mais c’est mieux comme ça, car nous avions beaucoup de blessés cette saison ». Effectivement, quand la compétition reprendra, Luis Suarez sera de nouveau opérationnel.