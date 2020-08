FC Barcelone, Juventus : la fin de règne de Messi et Cristiano Ronaldo se confirme

true

Pour la première fois depuis 2006, Lionel Messi (Barça) et Cristiano Ronaldo (Juve) ne s’invitent pas dans le dernier carré de la Ligue des Champions.

Pendant plus d’une décennie, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont régné sans partage sur la planète football. L’un avec le FC Barcelone, l’autre avec Manchester United, le Real Madrid et désormais la Juventus de Turin. Parmi les marqueurs de cette ère : leur présence régulière – jusqu’en 2018 et la victoire de Luka Modric – au palmarès du Ballon d’Or… Mais également leur présence ininterrompue dans le dernier carré de la Ligue des Champions.

S’il arrivait parfois à Messi et à CR7 de sortir en quart ou en huitièmes de C1, l’autre était toujours présent pour faire perdurer la rivalité. Cristiano éliminé en huitièmes par l’OL, Messi humilié hier par le Bayern Munich, aucun des deux monstres du football n’est présent en demi-finale du « final 8 ».

Que ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo ne soit en mesure de soulever la Ligue des Champions 2020 est une première à ce stade de la compétition depuis la saison 2005-06. Cela faisait quatorze ans qu’on avait plus vu ça…