FC Barcelone, Juventus : Lionel Messi, sa réponse insuffisante à Cristiano Ronaldo

Alors que Cristiano Ronaldo a vécu une soirée parfaite avec la Juventus Turin, Lionel Messi ne lui a répondu que partiellement avec le FC Barcelone.

Ce mardi soir, c’était duel à distance entre les deux éternels rivaux, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais avait un petit quart d’heure d’avance avec la Juventus qui se déplaçait au Genoa quand le FC Barcelone de la Pulga recevait l’Atlético Madrid.

Pour l’attaquant portugais, la soirée a mis du temps à se décanter, mais elle reste finalement très positive. La Juventus a gagné, d’abord, sur le terrain de Gênes (3-1) et le succès est d’autant plus précieux que la Lazio s’est également imposée au Torino (2-1). Mais en prime, Cristiano Ronaldo a inscrit le deuxième but des siens de manière magistrale. Un pétard allumé à 20 mètres sur lequel le portier adverse n’a pu que constater les dégâts.

Lionel Messi a tout fait pour répondre à son grand rival. En se démenant sur le front de l’attaque sans pour autant trouver la faille dans le jeu. En inscrivant surtout le 700e but de sa carrière en se permettant, excusez du peu, une Panenka sur Jan Oblak, le portier de l’Atlético Madrid. Mais ce but et cette petite facétie ne peuvent cacher que le FC Barcelone, qui était dans l’obligation de gagner face à l’Atlético Madrid, a une nouvelle fois buté (2-2) en montrant surtout de nouvelles carences dans son jeu. Dans un contexte tendu entre le vestiaire emmené par Messi et Quique Setién, le Barça n’avance plus et le Real Madrid a l’occasion de prendre quatre points d’avance en cas de victoire contre Getafe jeudi. Une nouvelle qui pourrait elle aussi faire le bonheur d’un certain CR7…