FC Barcelone, Juventus – Mercato : accord trouvé pour l’échange Pjanic-Arthur !

Le FC Barcelone et la Juventus Turin auraient trouvé un accord pour l’arrivée de Miralem Pjanic au Barça et celle d’Arthur à la Juve.

Evoqué depuis quelques mois, l’échange entre le FC Barcelone et la Juventus Turin, pour les milieux de terrain Miralem Pjanic et Arthur Melo, semble à présent proche d’être conclu. Selon La Repubblica, il ne manque plus que quelques détails à régler mais l’échange entre les deux joueurs serait sur le point d’être acté entre le FC Barcelone et la Juventus.

Le Barça va empocher 10 M€

Un accord aurait été trouvé. La Juve devrait verser en plus une indemnité de 10 M€ au Barça. Arrivé l’été dernier du Gremio Porto Alegre, le Brésilien était pourtant réticent à l’idée de quitter le club blaugrana, mais il se serait donc fait une raison.