FC Barcelone, Juventus – Mercato : c’est officiel pour Pjanic !

C’est officiel. Une heure après l’officialisation de l’arrivée à Turin d’Arthur Melo, pour 72 Me et 10 M€ de bonus, le FC Barcelone annonce l’arrivée de Miralem Pjanic, en provenance de la Juventus.

L’ancien lyonnais (30 ans) a signé un contrat de quatre ans. Le Barça a déboursé 60 M€ et le transfert comporte 5 M€ de bonus.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @Miralem_Pjanic

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020