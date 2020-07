FC Barcelone, Juventus – Mercato : Griezmann dans les pattes de CR7, Ménès ironise

true

Les rumeurs autour de l’avenir d’Antoine Griezmann (FC Barcelone, 29 ans) sont toujours aussi nombreuses. Pierre Ménès préfère en rire.

Dans une mauvaise passe au FC Barcelone, Antoine Griezmann (29 ans) fait l’objet de nombreuses rumeurs autour de son avenir. La dernière en date émane de la « Raï SPORT » pour qui la Juventus de Turin et le Barça pourraient poursuivre leurs échanges de bon procédés avec le Français, impliqué dans une opération incluant Douglas Costa et Adrien Rabiot.

En Catalogne, cette information est prise très au sérieux et, même si l’entourage de Griezi n’a pas encore rencontré la direction du Barça pour évoquer l’avenir (et réaffirmer le souhait du joueur de poursuivre au FCB), on commence déjà à spéculer sur les contours de ce deal.

Du côté de Pierre Ménès, les rumeurs autour d’Antoine Griezmann sont prises avec beaucoup de désinvolture. Il faut dire qu’en quelques heures, le Champion du Monde s’est retrouvé envoyé au PSG, à l’Inter Milan ainsi qu’en Angleterre (Arsenal, Manchester United). « Paris, l’Inter et la Juve rien que pour cette journée. Ça fait beaucoup de contradictions quand même non? En même temps à force de citer tous les clubs on finira bien pour tomber juste », a-t-il rigolé.