FC Barcelone, Juventus – Mercato : Messi et CR7 dépassés par un coéquipier commun ?

La valeur de Paulo Dybala, plus jeune, serait aujourd’hui supérieure à celle des deux astres que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Heureux qui, comme Paulo Dybala, a la chance de côtoyer Cristiano Ronaldo au quotidien avec la Juventus Turin et Lionel Messi une fois tous les deux mois avec l’Argentine. Ainsi bien entourée, La Joya peut donner la pleine mesure de son immense talent, qui fait dire à l’agent Ivan Reggiani qu’elle vaut désormais plus que les multi-Ballons d’Or.

« Selon moi, Dybala vaut 100 M€ nets au vu des valeurs actuelles, a-t-il expliqué à Calciomercato.it. C’est le joueur le plus fort du monde, supérieur à Ronaldo et à Messi si l’on prend en compte différents paramètres comme la vitesse, l’intelligence, son pied extraordinaire. Il est à un âge qui fait que, contrairement aux deux autres champions, le meilleur est à venir. C’est meilleur, aucune discussion possible, il n’y a pas plus fort que lui. »

« Au niveau salarial, il est dans les 15 M€ par saison. Avec les bonus et les à-côtés, il doit arriver aux 20-23 M€ à l’année. C’est un joueur très important, il doit seulement s’améliorer physiquement et trouver de la continuité au niveau de la préparation. Quand ce sera le cas, il sera inarrêtable. » En attendant, les patrons, ça reste quand même CR7 et Messi !