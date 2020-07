FC Barcelone, Juventus : Messi et Ronaldo rabaissés par un champion du monde

true

Pour l’ancien latéral gauche allemand Andreas Brehme, la légende Diego Maradona valait Lionel Messi et Cristiano Ronaldo réunis.

Le latéral gauche allemand Andreas Brehme a réussi un exploit rarissime pour un défenseur : il a marqué en finale de Coupe du monde, en l’occurrence celle de 1990 face à l’Argentine. Et le plus fort, c’est qu’il a transformé son pénalty du droit car il était blessé à l’autre pied. Dans le camp d’en face ce soir-là, il y avait Diego Maradona.

Et pour Brehme, le Pibe de Oro est au-dessus de tous les autres joueurs de l’histoire, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : « Tout le monde était à ses pieds, a-t-il déclaré au site web enganche. Diego a été le meilleur joueur du monde. Pour vous donner un ordre d’idée, il était Messi et Ronaldo dans une même personne ».

Néanmoins, celui qui a notamment évolué au Bayern Munich et à l’Inter Milan apprécie le talent de La Pulga et de CR7, même s’il a une préférence pour l’un des deux : « Messi et Ronaldo sont les deux meilleurs footballeurs actuels. Personnellement, le style de Messi me plaît un peu plus. L’Argentine devrait être très fières par rapport aux superstars qui naissent et grandissent en son sein ».