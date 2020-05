FC Barcelone, Juventus : Pjanic aurait dit oui au Barça

true

Miralem Pjanic, le milieu de la Juventus Turin, dans le viseur du FC Barcelone, aurait donné son accord au club catalan.

D’après La Gazzetta dello Sport de ce vendredi, Miralem Pjanic (30 ans) a donné son accord au FC Barcelone. L’ancien lyonnais aurait accepté les conditions d’un futur contrat au Barça qui le piste depuis plusieurs semaines, souhaitant l’intégrer à son effectif, que devrait quitter le Croate Ivan Rakitic.

Son transfert en Catalogne ne serait désormais plus lié qu’à un accord entre le Barça et son club de la Juve. La Vieille Dame est intéressée par le milieu brésilien Arthur et un échange pourrait se dessiner. Problème : le Barça n’aurait pas vraiment l’intention de se débarrasser d’Arthur. Affaire à suivre donc…