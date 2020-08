FC Barcelone : Koeman est en route pour succéder à Quique Setién !

Quique Setién ne survivra pas au fiasco du FC Barcelone, dézingué par le Bayern Muinich (2-8) en ¼ de finale de Ligue des champions. Et pour lui succéder, un nom revient avec insistance : celui de Ronald Koeman.L’actuel sélectionneur des Pays-Bas est une légende au Barça à qui il avait offert la C1 en 1992 à Wembley contre la Sampdoria (1-0).

Et selon les informations d’ESPN et de Sky Sport Italia, le Néerlandais va bel et bien s’engager avec les Blaugrana ! Priorité du président du club catalan Josep Maria Bartomeu, Koeman aurait donné son accord. A 57 ans, il signera un contrat de trois ans, selon le spécialiste italien des transferts Nicolo Schira, toujours bien informé.

Done deal! Ronald #Koeman has agreed personal terms with #Barça to become the new manager of #Barcelona. Ready 3-year contract. #transfers #FCB

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 17, 2020