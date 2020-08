FC Barcelone : Koeman fait une première fleur à Messi, Griezmann… et Suarez

true

Ronald Koeman, nouvel entraîneur du FC Barcelone, a déjà imposé sa patte dans le vestiaire. Après les départs encouragés, voici venue l’heure de sabrer les gros salaires !

Monsieur propre. C’est le surnom que mériterait Ronald Koeman depuis son arrivée au FC Barcelone. Intronisé la semaine dernière, le technicien néerlandais veut entreprendre un grand ménage au sein de l’effectif blaugrana et a déjà montré la porte de sortie à Luis Suarez, Samuel Umtiti, Ivan Rakitic et Arturo Vidal.

La presse espagnole du jour se focalise sur cet état de fait et assure que la grande lessive est encore loin d’être terminée. « Koeman ne les veut pas », ou encore « Le grand ménage du Barça », sont en couverture de Marca et Mundo Deportivo. Le journal catalan va même plus loin et annonce que Koeman a demandé à certains cadres du Barça de baisser leurs salaires !

Catalunya Radio confirme l’information et précise que les joueurs visés sont Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba et enfin Sergi Roberto. En prétextant l’argument de la crise sanitaire, les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient ainsi économiser jusqu’à 100 millions d’euros en masse salariale.

Le média espagnol ajoute que certains joueurs ne sont pas concernés par cette requête radicale. Lionel Messi, Antoine Griezmann mais aussi Luis Suarez figurent pourtant parmi ceux qui sont le mieux payés du vestiaire. Ils sont passés entre les gouttes. L’attaquant uruguayen est évidemment un cas à part puisqu’on lui a montré la porte de sortie.