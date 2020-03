FC Barcelone : la crise sanitaire a apporté une bonne nouvelle à Lionel Messi

true

La trêve imposée par l’épidémie de coronavirus a permis à Luis Suarez de retrouver la forme. Il sera opérationnel quand le football reprendra ses droits.

Victime de problèmes récurrents de cartilages à un genou, Luis Suarez s’était résolu à l’opération en janvier. A l’époque, l’attaquant du FC Barcelone pensait qu’il pourrait être remis pour le sprint final de la saison. Mais la pandémie de coronavirus et l’arrêt de toutes les compétitions lui ont, pour ainsi dire, rendu service.

En effet, comme il l’a expliqué au média de son pays Referi, l’Uruguayen sera opérationnel dès la reprise des hostilités : « [Mon retour] fait partie des possibilités que nous avons envisagées et maintenant il y a eu un changement, mais l’idée de revenir tôt était claire. J’ai toujours eu l’espoir de revenir jouer le plus tôt possible. La différence maintenant, c’est que quand l’équipe reviendra, je vais pouvoir jouer ».

Suárez: « Ahora la gente no quiere ver fútbol, quiere salir a la calle sin miedo »; el delantero habló con Referí sobre la cuarentena por el virus, su presente y la tarea para el colegio de sus hijos.

Voilà qui va combler de joie Lionel Messi ! En effet, le lutin argentin est très complice de Luis Suarez dans le jeu. En l’absence de ce dernier, Antoine Griezmann n’est pas parvenu à le faire oublier. Les retrouvailles entre le Cannibale et La Pulga promettent une belle fin de saison, si elle reprend, au FC Barcelone !