FC Barcelone : la dernière boulette de Setién va faire enrager Messi

L’entraîneur du FC Barcelone serait à l’origine de la rébellion d’Arthur, qui refuse de revenir en Catalogne pour la fin de la Champions League.

Ce n’est plus un secret, Lionel Messi entretient des rapports glaciaux avec sa hiérarchie. Il ne supporte pas son entraîneur, Quique Setién, jugé incapable de diriger un effectif comme celui du FC Barcelone, et il déteste son adjoint Eder Sarabia. Et il n’apprécie pas non plus son président, Josep Maria Bartomeu, qui accumule les faux pas depuis un an.

La dernière indiscrétion du Mundo Deportivo risque d’exaspérer La Pulga. Le quotidien catalan nous apprend en effet que le principal responsable de la rébellion d’Arthur n’est autre que Quique Setién ! En effet, si le milieu de terrain brésilien refuse de revenir à Barcelone pour y terminer la saison en Champions League, c’est parce que son entraîneur lui a dit avant son départ qu’il ne le ferait plus jouer sous le maillot blaugrana, ordre du grand patron !

Arthur, qui n’a déjà pas apprécié qu’on le force à signer à la Juventus, ne voit donc pas l’intérêt de revenir à Barcelone pour suivre les matches des tribunes. Et c’est ainsi que les Catalans vont aborder leur match retour contre le Napoli avec seulement quatre milieux dans leur effectif (De Jong, Rakitic, Roberto et Puig, Busquets et Vidal étant suspendus). Lionel Messi, qui a demandé à l’ensemble du club de s’améliorer pour bien aborder la dernière chance de soulever un trophée cette saison, appréciera…