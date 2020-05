FC Barcelone : la Liga va reprendre, Lionel Messi & co sont affamés !

true

C’est Luis Suarez, de retour de blessure, qui le dit : Lionel Messi et le FC Barcelone veulent frapper fort pour la reprise de la Liga.

Le 12 juin, La Liga va reprendre et du côté du FC Barcelone, les attentes sont grandes. Le club catalan est à la lutte avec le Real Madrid pour un nouveau titre de champion d’Espagne et il est toujours en course en Ligue des champions. Dans Sport, Luis Suarez ne cache pas qu’une grande ambition anime Lionel Messi et ses coéquipiers à l’heure de retrouver enfin les terrains. « Les ambitions restent les mêmes : gagner tout ce que l’on pourra gagner, a confié l’attaquant. On va tout mettre en œuvre pour y parvenir. L’équipe est bien. Tout le monde est très déterminé. »

Suarez a également confié sa satisfaction de pouvoir rejouer, lui qui a dû soigner une blessure depuis le début de l’année. « Je suis très content. J’ai retrouvé le groupe petit à petit et depuis quelques jours, j’effectue les séances en entier. Le coronavirus m’a permis de gagner du temps. Je vais pouvoir jouer des matches auxquels je n’aurais pas pu participer. Cela me fait plaisir, même si évidemment, je n’oublie pas tous les malheurs causés par le virus ».