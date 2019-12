FC Barcelone : la MSG règne déjà sur l’Europe du foot !

true

Sans surprise, le trio du Barça Messi – Suarez – Griezmann est le plus efficace d’Europe lors de cette première partie de saison 2019-2020.

Si le nouveau trident offensif du FC Barcelone a eu du mal à trouver ses marques dans un premier temps, il semblerait désormais que Lionel Messi et Luis Suarez commencent à intégrer la présence d’Antoine Griezmann à leur côté. Le trio s’est encore distingué samedi lors de la facile victoire contre Alaves (4-1) avec un but chacun.

Lewandowski, chef de file de la concurrence portée par le Bayern

Comme le rapporte « Mundo Deportivo« , les chiffres ne mentent pas et, à la mi-saison, la MSG du Barça est sur le toit de l’Europe en matière d’efficacité. Grâce aux 13 réalisations de Messi, aux 10 buts de Suarez et aux 7 des Griezmann, le trio affiche 30 buts en Liga. Si le trio du Bayern Lewandowski (19), Coutinho (6) et Gnabry (6) fait mieux en terme de buts (31), le combiné avec les passes décisives place le Barça en tête. En effet, en plus de leurs 30 buts, les trois stars blaugranas ont délivré 16 passes décisives (6 pour Messi et Suarez, 4 pour Griezmann), contre seulement 13 pour les Bavarois.

Les chiffres de la MSG sont encore plus impressionnants si on ajoute la Ligue des Champions (36 buts, 20 passes décisives). Le trident culé est directement impliqué sur 40 des 56 buts de l’équipe d’Ernesto Valverde (71,42% du total). Cela force forcément le respect quand on sait que la star Lionel Messi a manqué tout le premier mois de compétition…