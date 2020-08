FC Barcelone : la presse espagnole s’enflamme sur la crise au Barça !

true

Ce dimanche dans la presse ibérique, il n’est quasiment question que la poudrière du FC Barcelone. Le club catalan est un champ de ruines depuis l’élimination face au Bayern Munich (2-8).

AS : « Sentences »

Ce dimanche, c’est le Barça qui est à la Une de la presse madrilène et on réclame des têtes. Outre l’entraîneur Quique Setién, déjà condamné, Josep Maria Bartomeu, qui va convoquer des élections anticipées, et Eric Abidal, le secrétaire technique, sont pointés du doigt. Le Français serait quasiment déjà dehors. Quant à Lionel Messi, il sera libre de décider de son avenir en janvier. Le quotidien parle aussi du Real Madrid un club à l’effectif « mille-millionnaires » dont la valeur est seulement supplantée par Manchester City. De City, il est aussi question avec l’exploit de l’OL en appel de Une.

Marca : « Le Barça a besoin d’un changement total »

Là aussi, l’exploit de l’OL face à Manchester City et la Ligue des Champions passe au second plan derrière la crise au FC Barcelone. Josep Maria Bartomeu va bien limoger Setién et prépare un plan choc. Deux noms sont cités comme nouveau coach : Ronald Koeman et Mauricio Pochettino.

Mundo Deportivo : « Candidat Koeman »

Parti pris du côté de « MD » qui milite pour le Néerlandais, membre de la dream team du Barça de 1992 plutôt que pour Xavi ou Pochettino. Le média parle aussi des départs possibles de Luis Suarez, Jordi Alba ou Samuel Umtiti dès cet été. Eclairage aussi sur l’élimination du Manchester City de Pep Guardiola « Le City, à la maison ! », sans faire mention du match extraordinaire de l’OL.

SPORT : « Etat d’urgence »

Dans l’autre quotidien catalan, on fait un état de la situation et des priorités du Barça. Trois points à l’ordre du jour : 1/ Le changement de coach (le média évoque le favori Pochettino mais aussi Allegri, Henry, Koeman et Garcia Pimienta). 2/ L’organisation d’élections anticipées dès l’hiver prochain. 3/ La rénovation totale de l’effectif, incluant les « vaches sacrées ». « Seuls quatre joueurs sont intouchables : Ter Stegen, Lenglet, De Jong et Messi ». Message passé aux autres.

L’Esportiu : « Décisions imminentes »

Comme partout en Espagne, le quotidien en langue catalane évoque le Conseil d’administration extraordinaire de demain. Il est question du changement de coach (Xavi, Pochettino) mais également du remodelage de l’effectif dans un contexte économique très compliqué pour le Barça.